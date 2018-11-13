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Трамп напомнил Макрону об провале во Второй мировой
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Трамп напомнил Макрону об провале французов во Второй мировой войне 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп издевательски прокомментировал желание главы Франции Эмманюэля Макрона создать единую европейскую армию у себя в Twitter.
«Эмманюэль Макрон предлагает создать собственную [европейскую] армию, чтобы защититься от США, Китая и России. В Первой и Второй мировых войнах угрозой была Германия — и чем это закончилось для Франции? В Париже уже начинали учить немецкий язык до того, как подоспели американцы. Платите за НАТО или смотрите сами!», — написал американский лидер.
Ранее Трамп отреагировал на проект европейской армии в своем аккаунте 10 ноября, подчеркнув, что страны ЕС недостаточно вкладываются в бюджет НАТО. Тогда он назвал предложение оскорбительным.
Заявление Макрона прозвучало 6 ноября. По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Макрон также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.
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