Трамп напомнил Макрону об провале во Второй мировой

Трамп напомнил Макрону об провале французов во Второй мировой войне

«Эмманюэль Макрон предлагает создать собственную [европейскую] армию, чтобы защититься от США, Китая и России. В Первой и Второй мировых войнах угрозой была Германия — и чем это закончилось для Франции? В Париже уже начинали учить немецкий язык до того, как подоспели американцы. Платите за НАТО или смотрите сами!», — написал американский лидер.

Ранее Трамп отреагировал на проект европейской армии в своем аккаунте 10 ноября, подчеркнув, что страны ЕС недостаточно вкладываются в бюджет НАТО. Тогда он назвал предложение оскорбительным.

Заявление Макрона прозвучало 6 ноября. По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Макрон также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.