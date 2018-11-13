Назван предполагаемый заказчик убийства Хашкуджи

Назван предполагаемый заказчик убийства саудовского журналиста

Сотрудники турецкой разведки убеждены, что заказчиком убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Как сообщает издание The New York Times, именно перед ним отчитывались о содеянном убийцы репортера.

Спецслужбы Турции уверены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство. Полученные специалистами аудиозаписи могут указать на то, что именно Мутреб позвонил одному из помощников бин Салмана и сообщил, что «дело сделано». Он потребовал, чтобы собеседник сообщил об этом «боссу».

Мнение турецких разведчиков разделяют их американские коллеги. Они уверены, что убийство Хашкуджи реализовала группа из 15 человек, специально оправленная в Стамбул для совершения преступления. Предполагается, что Мутреб был одним из членов спецотряда.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Саудовская сторона настаивает на том, что убийство не было спланированным, а журналист умер случайно при попытке заткнуть ему рот, когда тот кричал и вырывался. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции. Влиятельный саудовский чиновник убеждал Reuters , что убившая Хашкуджи команда написала ложный отчет начальству.

Турецкие власти, в распоряжении которых есть аудиозапись происходившего в стенах консульства, настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. Мужчину якобы пытали, а затем обезглавили, расчленили и растворили в кислоте.