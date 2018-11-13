Идти войной. Украине дали совет по Донбассу

Идти войной. Экс-губернатор Донбасса призвал развязать войну в регионе

Украина должна быть готова к военному сценарию возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Об этом 12 ноября заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала ZIK.

По его мнению, Украина должна серьезно работать на внешнеполитической арене, чтобы получать поддержку от западных партнеров.

«Но, кроме того, мы должны… строить мотивированную и супербоеспособную армию… должны готовиться к тому, что и военным путем придется восстановить суверенитет как минимум на временно оккупированной части Донецкой и Луганской (Народных Республик — ред.)», — сказал Жебривский.

Напомним, вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что плачевная ситуация с реализацией Минских соглашений складывается, так как украинская сторона не желает их выполнять.