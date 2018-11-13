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Идти войной. Украине дали совет по Донбассу
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Идти войной. Экс-губернатор Донбасса призвал развязать войну в регионе 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: ТАСС
Украина должна быть готова к военному сценарию возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).
Об этом 12 ноября заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала ZIK.
По его мнению, Украина должна серьезно работать на внешнеполитической арене, чтобы получать поддержку от западных партнеров.
«Но, кроме того, мы должны… строить мотивированную и супербоеспособную армию… должны готовиться к тому, что и военным путем придется восстановить суверенитет как минимум на временно оккупированной части Донецкой и Луганской (Народных Республик — ред.)», — сказал Жебривский.
Напомним, вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что плачевная ситуация с реализацией Минских соглашений складывается, так как украинская сторона не желает их выполнять.
В феврале Москва призвала Соединенные Штаты, которые имеют колоссальное влияние на Киев, и другие страны убедить Украину выполнять свои обязательства. Евросоюз и США, в свою очередь, регулярно подтверждали важность соблюдения Минских соглашений. Однако украинская сторона продолжает их нарушать, а представители властей не раз призывали к военным действиям.
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