Ещё
Названы затраты на выборы на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина потратит на проведение выборов более 83 миллионов долларов 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина планирует потратить на проведение в 2019 году президентских выборов более 2,35 миллиарда гривен (более 83 миллионов долларов), сообщил во вторник замглавы Центризбиркома Евгений Радченко.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Общее количество средств, предусмотренных пока в государственном бюджете на 2019, что касается выборов президента Украины, составляет 2,35 миллиарда гривен. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 миллиарда гривен (около 54 миллиона долларов), на второй — 848 миллионов гривен (30 миллионов долларов)", — сказал Радченко на пресс-конференции.
Касаясь подготовки к президентской кампании, глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила о необходимости внесения изменений в действующий избирательный закон по выборам главы государства.
"С нашей стороны, уже пришло время очень серьезно работать над точечными изменениями в закон о выборах президента. Там есть много вопросов, которые могут стать серьезными, если они не будут пересмотрены. Закон о выборах президента был принят давно и за это время было принято много других законов, в частности, у нас появился закон об электронном паспорте, поэтому надо это все урегулировать", — сказала глава комиссии на пресс-конференции.
Последние новости
Украине разрешат не возвращать России три миллиарда долларов Конец гегемону: CША признали успехи России в отказе от доллара Что творили японцы с пленными во время "марша смерти"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение116
Весь доход от дорогой нефти ушел из России491
В разводе Петросяна обвинили Задорнова32
Роскосмос показал ядерный корабль100
Приставы разыскивают Земфиру6
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
00:45
Столкнувшийся с танкером фрегат погрузился под воду
Армия
01:52
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение
Происшествия
00:38
Роскосмос показал ядерный корабль
Наука и техника
00:39
Приставы разыскивают Земфиру
Шоу-бизнес
02:10
Астрономы записали звуки на Марсе
Наука и техника
01:09
Администрация Симферополя ушла в отставку
Политика
02:34
Обзор зарубежных СМИ: Секс-скандал с экс-премьером Шотландии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение