Названы затраты на выборы на Украине

Украина потратит на проведение выборов более 83 миллионов долларов

Евгений Радченко. Украина планирует потратить на проведение в 2019 году президентских выборов более 2,35 миллиарда гривен (более 83 миллионов долларов), сообщил во вторник замглавы Центризбиркома Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко "Общее количество средств, предусмотренных пока в государственном бюджете на 2019, что касается выборов президента Украины, составляет 2,35 миллиарда гривен. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 миллиарда гривен (около 54 миллиона долларов), на второй — 848 миллионов гривен (30 миллионов долларов)", — сказал Радченко на пресс-конференции. Касаясь подготовки к президентской кампании, глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила о необходимости внесения изменений в действующий избирательный закон по выборам главы государства. "С нашей стороны, уже пришло время очень серьезно работать над точечными изменениями в закон о выборах президента. Там есть много вопросов, которые могут стать серьезными, если они не будут пересмотрены. Закон о выборах президента был принят давно и за это время было принято много других законов, в частности, у нас появился закон об электронном паспорте, поэтому надо это все урегулировать", — сказала глава комиссии на пресс-конференции.