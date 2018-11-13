WP: Трампа все меньше уважают на мировой сцене

Во время президентской кампании 2016 года Дональд Трамп пообещал, что США снова будут уважать. Самый наглядный пример того, что это не сбылось, появился два месяца назад после выступления американского лидера в Организации Объединенных Наций (ООН). Тогда мировые лидеры смеялись над надуманными утверждениями США о беспрецедентных достижениях, пишет WP.

Однако это не единственный пример, и Трампа во время выступлений на мировой сцене все чаще "троллят", не очень скрыто упрекают или используют как инструмент для своего влияния, а также используют и другими способами, которые говорят о том, что президент США в глазах зарубежных лидеров все меньше заслуживает уважения и меньше внушает страх, добавляет газета.

В выходные Трамп посетил Париж, где принял участие в памятных мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Как отмечает газета, президент Франции Эммануэль Макрон , казалось, прямо упрекнул Трампа во время речи с критикой национализма. Слова Макрона можно отнести к любым националистическим лидерам мира, однако нетрудно провести черту между ними и недавним выступлением Трампа, в котором он назвал себя националистом, отмечается в материале.

В сентябре сообщалось, что выступление Трампа в ООН встретили смехом.