Ещё
Трампа все меньше уважают на мировой сцене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WP: Трампа все меньше уважают на мировой сцене 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
На мировой сцене президент США Дональд Трамп становится все менее заслуживающим уважения в глазах зарубежных лидеров, его зачастую "троллят", а также пытаются использовать его фигуру для собственных целей и интересов, пишет The Washington Post.
Во время президентской кампании 2016 года Дональд Трамп пообещал, что США снова будут уважать. Самый наглядный пример того, что это не сбылось, появился два месяца назад после выступления американского лидера в Организации Объединенных Наций (ООН). Тогда мировые лидеры смеялись над надуманными утверждениями США о беспрецедентных достижениях, пишет WP.
Однако это не единственный пример, и Трампа во время выступлений на мировой сцене все чаще "троллят", не очень скрыто упрекают или используют как инструмент для своего влияния, а также используют и другими способами, которые говорят о том, что президент США в глазах зарубежных лидеров все меньше заслуживает уважения и меньше внушает страх, добавляет газета.
В выходные Трамп посетил Париж, где принял участие в памятных мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Как отмечает газета, президент Франции Эммануэль Макрон, казалось, прямо упрекнул Трампа во время речи с критикой национализма. Слова Макрона можно отнести к любым националистическим лидерам мира, однако нетрудно провести черту между ними и недавним выступлением Трампа, в котором он назвал себя националистом, отмечается в материале.
В сентябре сообщалось, что выступление Трампа в ООН встретили смехом.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: сына премьера Чехии прятали в Крыму от допросов по делу отца Украинская журналистка лишилась работы из-за Порошенко СМИ: разведка Украины готовила теракты в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение113
Весь доход от дорогой нефти ушел из России483
В разводе Петросяна обвинили Задорнова31
Роскосмос показал ядерный корабль90
Танец российских полицейских произвел фурор77
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
00:45
Столкнувшийся с танкером фрегат погрузился под воду
Армия
01:52
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение
Происшествия
00:38
Роскосмос показал ядерный корабль
Наука и техника
00:39
Приставы разыскивают Земфиру
Шоу-бизнес
02:10
Астрономы записали звуки на Марсе
Наука и техника
01:09
Администрация Симферополя ушла в отставку
Политика
02:34
Обзор зарубежных СМИ: Секс-скандал с экс-премьером Шотландии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение