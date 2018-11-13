Обзор зарубежных СМИ: Секс-скандал с экс-премьером Шотландии 

Шведка назвала русских мужчин «слабыми»
История России сделала местных мужчин «слабыми», заявила со страниц SVT Nyheter шведская журналистка Элин Йонссон. По ее словам, если женщины в России «закатывают рукава» и делают «грязную» работу, то мужчины «сидят дома, пьют и жалеют себя». Многие русские собеседники журналистки винят в этом историю страны, а именно «искалечившие» мужчин революцию, гражданскую войну, политические репрессии и две мировые войны.
В КНДР нашли тайные и работающие ракетные базы
Северная Корея создает баллистические ракеты на 16 тайных военных базах. Об этом, как сообщает The New York Times, стало известно после публикации снимков, сделанных коммерческим космическим спутником. Издание отмечает, что фото вскрывают «большой обман» КНДР, власти которой, заявляя о демонтаже одних мест, где создавались ракеты, продолжают делать это в других. Также NYT отмечает, что американским спецслужбам было известно о существовании этих баз, однако о них никогда не упоминал президент США Дональд Трамп в своих отчетах о денуклеаризации Северной Кореи.
Экс-премьера Шотландии заподозрили в харассменте
Бывшего премьер-министра Шотландии Алекса Салмонда проверяют на причастность к неподобающим действиям сексуального характера, сообщает Daily Mail. По информации таблоида, в 2008 году в аэропорту Эдинбурга Салмонд мог неким образом злоупотребить своей властью по отношению к двум госслужащим. В настоящее время полиция проводит проверку заявлений потерпевших.
Лондонcкий пастор предлагает "лекарство" от гомосексуализма
Пастор одной из церквей Лондона предлагает прихожанам «лекарство» от гомосексуализма. Об этом сообщает Daily Mail. Священник Гбенга Сэмюэл рассказал одному из прихожан, оказавшемуся гражданским журналистом со скрытой камерой, что геев создал дьявол, а не бог, однако последний может все «исправить». Молодой человек дал согласие на «переориентацию» и после недели изучения Библии был подвергнут ритуалу, напоминавшему изгнание «бесов».
«Позволь этому выйти из тебя!» — среди прочего кричал священник.
Канье Уэст завел собственных пожарных
Рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян наняли частный отряд пожарных ради защиты своего дома от бушующих в Калифорнии пожаров. Об этом стало известно TMZ. Особняк музыканта и телезвезды находится в город Хидден-Хилс и стоил знаменитостям около 60 миллионов долларов. Более того, расположение дома Уэста и Кардашьян такого, что, загорись он, огонь быстро распространится на соседние постройки.