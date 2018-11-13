Молдавских пенсионеров обяжут подтверждать существование

В Молдавии пенсионеров хотят обязать подтверждать, что они еще живы

Депутат Демпартии Молдавии Валентин Булига выступил с инициативой, согласно которой молдавским пенсионерам, проживающим за рубежом, для получения социальных выплат необходимо будет предоставлять сертификат, подтверждающий, что они живы.

"Если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова и постоянно проживает за рубежом, то человек обязуется предъявлять каждые шесть месяцев в Национальную кассу социального страхования (НКСС) сертификат, свидетельствующий, что он жив", — отмечено в пояснительной записке к документу, автором которого выступила депутат от Демократической партии Молдавии Валентина Булига.

Законопроект предусматривает, что получатель пенсии должен будет заполнить специальный сертификат в дипломатической миссии/консульстве Молдавии на территории той страны, где он проживает, или в территориальном подразделении Национальной кассы соцстрахования. В этом документе должно быть указано, что он подписан лично пенсионером. В противном случае выплата пенсии будет приостановлена.

Согласно проекту, человек, обосновавшийся в стране, с которой у Молдавии не заключен договор о социальном страховании, может подать заявление на получение пенсии и необходимые документы в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства на родине. Заявление будет зарегистрировано в обязательном порядке.

После утверждения правительством проекта документа его передадут на рассмотрение в парламент страны. Если его поддержат депутаты, то он вступит в силу с 1 января 2019 года.