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Молдавских пенсионеров обяжут подтверждать существование
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В Молдавии пенсионеров хотят обязать подтверждать, что они еще живы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Демпартии Молдавии Валентин Булига выступил с инициативой, согласно которой молдавским пенсионерам, проживающим за рубежом, для получения социальных выплат необходимо будет предоставлять сертификат, подтверждающий, что они живы.
"Если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова и постоянно проживает за рубежом, то человек обязуется предъявлять каждые шесть месяцев в Национальную кассу социального страхования (НКСС) сертификат, свидетельствующий, что он жив", — отмечено в пояснительной записке к документу, автором которого выступила депутат от Демократической партии Молдавии Валентина Булига.
Законопроект предусматривает, что получатель пенсии должен будет заполнить специальный сертификат в дипломатической миссии/консульстве Молдавии на территории той страны, где он проживает, или в территориальном подразделении Национальной кассы соцстрахования. В этом документе должно быть указано, что он подписан лично пенсионером. В противном случае выплата пенсии будет приостановлена.
Согласно проекту, человек, обосновавшийся в стране, с которой у Молдавии не заключен договор о социальном страховании, может подать заявление на получение пенсии и необходимые документы в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства на родине. Заявление будет зарегистрировано в обязательном порядке.
После утверждения правительством проекта документа его передадут на рассмотрение в парламент страны. Если его поддержат депутаты, то он вступит в силу с 1 января 2019 года.
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