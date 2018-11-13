«Фокус» удался, а бунт — нет. В Германии как бы раскрыли как бы заговор

Заговор в армии. Германской. Планы госпереворота, тайные склады оружия, "расстрельные списки" политиков. Это точно не кино? Да вроде нет. Сценарий для кино продумали бы гораздо тщательней.

Focus удался. Это если говорить об одноименном немецком журнале. Вот это был номер! Статья — как захватывающий анонс к многообещающему политическому триллеру с элементами боевика. Двести офицеров бундесвера, в основном из спецназа и ассоциации элитных солдат, создали тайное общество для подготовки военного переворота. Их арсеналы ломятся от оружия и боеприпасов. Уверенные в неизбежном развале страны, они планируют в некий "день икс" собрать в одном месте видных деятелей государства "с целью их физического устранения", чтобы затем во всем обвинить мигрантов, и, как бывало, захватить власть. "Поджог рейхстага.2".

Ничего так заход. Во время чтения нет-нет, да и терзают смутные сомнения: это точно Германия , наши дни? И это точно не кино? Германия. Наши дни. В "расстрельном списке" — реальные люди. Лидер "Зеленых" Клаудия Рот , председатель фракции партии "Левые" в парламенте Дитмар Бартч, глава МИД Хайко Маас, почему-то экс-президент Йоахим Гаук , хотя его с марта, как ушел, не видно и не слышно. Даже немцам. А убийства-то собирались свалить на беженцев. Но это не кино. Сценарий продумали бы тщательней.

А тут сразу и не скажешь, что вызывает больше вопросов: мятеж, который военные, несмотря на всю их выучку, обсуждали в соцсетях; его раскрытие, для которого только и надо было, что в сети заглянуть; или статья о таком раскрытии такого мятежа. Кажется, что в кавычки надо брать все. Кроме названия журнала. Фокус и есть фокус. Дух захватывает, пока не узнаешь разгадку. И то если фокус удался. А тут, похоже, что-то пошло не так.

И сразу — слухи об отставке главы МВД Хорста Зеехофера. Развеял. Ему-то с чего, если бунт раскрыли его люди из управления уголовной полиции. Если кому и уходить, то министру обороны Урсуле фон дер Ляйен. Той, впрочем, и приходить, как говорят, не следовало. Но она и теперь, если спросить: "Как дела?", ответит, как и надлежит гинекологу. А если учесть, что кроме нее в бундесвере завелись еще и полковники-трансвеститы, ничуть и не удивишься тому, что в армии, богатой пусть и не всегда победными, но боевыми традициями, нашлись две сотни мужиков, которые захотели взять в руки что-нибудь посерьезней учебника по сексуальному образованию.

Между прочим, это тоже еще вопрос, как они умудрились насобирать столько оружия, если даже спецназ на учениях вместо винтовок использует палки. Впрочем, может, потому и палки, что "огнестрел" — в загашнике. Однако массовые убийства политиков — это все-таки слишком. Германия, конечно, пошла вразнос, но она уже давно не Веймарская республика и пока еще не "банановая". Как бы США к ней ни относились. Кстати, если уж "истинные арийцы" и замыслили себе переворот, то для начала им в посольстве Соединенных Штатов следовало бы проконсультироваться.