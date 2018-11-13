МИД Украины подтвердил гибель украинцев в Чехии

МИД Украины подтвердил информацию о гибели четырех украинских граждан в ДТП в Чехии. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.
"Относительно аварии и гибели четырех украинцев в Чехии — консул установил контакт с родными погибших и прорабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел. Пострадавшему пятом гражданину оказывается необходимая помощь", — написала она в Twitter.
11 ноября чешские СМИ сообщили об аварии в районе чешского города Тршинец. По информации издания iDnes, микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком. Все погибшие находились в микроавтобусе.
По информации издания "Закарпатье онлайн", жертвы были закарпатскими гастарбайтерами — жителями Виноградовского и Хустского районов.