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МИД Украины подтвердил гибель украинцев в Чехии
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МИД Украины подтвердил гибель четырех украинских граждан в Чехии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
МИД Украины подтвердил информацию о гибели четырех украинских граждан в ДТП в Чехии. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.
"Относительно аварии и гибели четырех украинцев в Чехии — консул установил контакт с родными погибших и прорабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел. Пострадавшему пятом гражданину оказывается необходимая помощь", — написала она в Twitter.
11 ноября чешские СМИ сообщили об аварии в районе чешского города Тршинец. По информации издания iDnes, микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком. Все погибшие находились в микроавтобусе.
По информации издания "Закарпатье онлайн", жертвы были закарпатскими гастарбайтерами — жителями Виноградовского и Хустского районов.
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