МИД Украины подтвердил гибель украинцев в Чехии

МИД Украины подтвердил гибель четырех украинских граждан в Чехии

МИД Украины подтвердил информацию о гибели четырех украинских граждан в ДТП в Чехии . Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко.

"Относительно аварии и гибели четырех украинцев в Чехии — консул установил контакт с родными погибших и прорабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел. Пострадавшему пятом гражданину оказывается необходимая помощь", — написала она в Twitter.

11 ноября чешские СМИ сообщили об аварии в районе чешского города Тршинец. По информации издания iDnes, микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком. Все погибшие находились в микроавтобусе.

По информации издания "Закарпатье онлайн", жертвы были закарпатскими гастарбайтерами — жителями Виноградовского и Хустского районов.