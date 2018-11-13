Ещё
Украинские спецслужбы освободили рабов под Одессой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские спецслужбы освободили рабов под Одессой 

News.ru + ещё 4 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Украинские правоохранители задержали участников преступной группировки. Они удерживали в рабстве около ста человек.
«Задержаны 13 участников преступной группы, которые удерживали в неволе 94 человека, заставляя их бесплатно работать на тяжелых работах», — говорится в сообщении поокуратуры города Киева.
Следствие выяснило, что злоумышленники вербовали на вокзалах людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.
Рабовладельцами оказалась семейная пара — гражданин Грузии и украинка. Они владеют сельскохозяйственным предприятием, расположенным в Одесской области. Туда подозреваемые и свозили пострадавших. У них отбирали паспорта, мобильные телефоны. К людям применяли насильственные действия.
Все 94 раба освобождены. А 13 участников преступного бизнеса задержаны по статье «торговля людьми».
Ранее News.ru уже описывал подобные случаи в Британии и на Украине.
News.ru: последние новости
Журналистку уволили из-за Порошенко Турция предоставила аудиозапись убийства Хашогги Ляшко обвинил Порошенко в аморальности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Весь доход от дорогой нефти ушел из России212
В разводе Петросяна обвинили Задорнова13
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами55
Танец российских полицейских произвел фурор43
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение32
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
01:52
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение
Происшествия
02:10
Астрономы записали звуки на Марсе
Наука и техника
01:09
Администрация Симферополя ушла в отставку
Политика
02:34
Обзор зарубежных СМИ: Секс-скандал с экс-премьером Шотландии
В мире
05:53
Путин планирует обсудить Курилы с Японией
Политика
00:36
В разводе Петросяна обвинили Задорнова
Шоу-бизнес
01:06
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение