Украинские спецслужбы освободили рабов под Одессой

Украинские правоохранители задержали участников преступной группировки. Они удерживали в рабстве около ста человек.

«Задержаны 13 участников преступной группы, которые удерживали в неволе 94 человека, заставляя их бесплатно работать на тяжелых работах», — говорится в сообщении поокуратуры города Киева.

Следствие выяснило, что злоумышленники вербовали на вокзалах людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

Рабовладельцами оказалась семейная пара — гражданин Грузии и украинка. Они владеют сельскохозяйственным предприятием, расположенным в Одесской области. Туда подозреваемые и свозили пострадавших. У них отбирали паспорта, мобильные телефоны. К людям применяли насильственные действия.

Все 94 раба освобождены. А 13 участников преступного бизнеса задержаны по статье «торговля людьми».

Ранее News.ru уже описывал подобные случаи в Британии и на Украине.