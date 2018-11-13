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Трамп готовится к перестановкам в Белом доме
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Трамп готовится к перестановкам в Белом доме 

News.ru + ещё 14 38 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку министра внутренней безопасности Кирстьена Нильсена. Не исключена также замена главы аппарата Белого дома Джона Келли.
«Нильсен, как ожидается, оставит пост в ближайшие недели, а Келли ещё поборется, чтобы отложить отставку», — сообщает ABCnews, ссылаясь на собственные источники.
Белый дом никак не комментирует эту информацию.
Ранее News.ru писал, что телекомпания CNN подаёт иск против президента США Дональда Трампа из-за нарушения первой поправки к конституции страны. Иск является ответом на приостановку Белым домом действия аккредитации сотрудника телеканала CNN Джима Акосты.
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