Трамп готовится к перестановкам в Белом доме 

Президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку министра внутренней безопасности Кирстьена Нильсена. Не исключена также замена главы аппарата Белого дома Джона Келли.
«Нильсен, как ожидается, оставит пост в ближайшие недели, а Келли ещё поборется, чтобы отложить отставку», — сообщает ABCnews, ссылаясь на собственные источники.
Белый дом никак не комментирует эту информацию.
Ранее News.ru писал, что телекомпания CNN подаёт иск против президента США Дональда Трампа из-за нарушения первой поправки к конституции страны. Иск является ответом на приостановку Белым домом действия аккредитации сотрудника телеканала CNN Джима Акосты.