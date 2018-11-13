Русских мужчин назвали «ослабшими»

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Шведская журналистка объявила российских мужчин безответственными слабаками 

Ридус + ещё 4 3 часа назад
Шведская журналистка Элин Йонссон нашла российских мужчин безответственными слабаками, которые перекладывают свои обязанности на женщин и слишком легко опускают руки в случае каких-либо жизненных неудач. Об этом она написала в своей статье для телевещательной организации SVT.
«В то время как женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет», — пишет журналистка.
«Мужчины гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», — считает Йонссон.
Отдельного порицания удостоилась практика увольнения с работы беременных женщин и привычка российских судов оставлять детей при разводе именно с матерью.
«Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что ее начальник — мужчина думает, что она уйдет не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребенком — потому что знает, что ее муж этого делать не будет», — негодует журналистка.
Напомним, недавно мужчины устроили в социальных сетях флешмоб, во время которого стали жаловаться друг другу на трудности жизни. В итоге собралась целая коллекция мужских жалоб.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему русские мужчины умирают раньше русских женщин, семья вымирает как социальный институт, а от «равенства полов» в России сплошные проблемы.
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