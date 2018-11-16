Абэ пообещал Путину не пускать США на Курилы

Абэ отказался от идеи размещения баз США на южных Курилах

По версии издания, таким образом Абэ подтвердил решимость продолжать переговоры по территориальному вопросу и мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, передает ТАСС

Кроме того, как отмечают японские правительственные источники, таким образом Абэ рассчитывает продемонстрировать, что договор о безопасности с США не подразумевает возможность размещения военных баз в любом районе Японии без согласия Токио.

В настоящее время министерство иностранных дел Японии намерено провести консультации с американской стороной по поводу размещения военных объектов на японской территории, сообщает издание.