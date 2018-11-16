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Абэ пообещал Путину не пускать США на Курилы
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Абэ отказался от идеи размещения баз США на южных Курилах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 57 2 часа назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным пообещал не размещать военные базы США на южных Курилах в случае их передачи японской стороне, сообщило японское издание Асахи.
По версии издания, таким образом Абэ подтвердил решимость продолжать переговоры по территориальному вопросу и мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, передает ТАСС.
Кроме того, как отмечают японские правительственные источники, таким образом Абэ рассчитывает продемонстрировать, что договор о безопасности с США не подразумевает возможность размещения военных баз в любом районе Японии без согласия Токио.
В настоящее время министерство иностранных дел Японии намерено провести консультации с американской стороной по поводу размещения военных объектов на японской территории, сообщает издание.
Накануне МИД прояснил позицию России по Курилам на фоне слухов о передаче островов.
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