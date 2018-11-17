Трамп ответил на вопросы о «вмешательстве» РФ в выборы

Трамп ответил на вопросы Мюллера по «российскому делу»

По словам американского лидера, он лично подготовил ответы. При этом адвокаты Трампа не участвовали в этом процессе.

"Мои адвокаты не работают над этим, я пишу ответы. Я только что закончил (работу над ответами), мы пока их еще не передали (спецпрокурору). Это были мои ответы, мне не нужны адвокаты, чтобы на это ответить", — сказал хозяин Белого дома.

Трамп также в очередной раз отметил, что не было никакого сговора с российской стороной.

"Это расследование — охота на ведьм. Я представляю, что она закончится, и все будет хорошо, поскольку нет никакого сговора", — резюмировал глава государства.

"Вмешательство" в выборы

Весной комитет по разведке завершил расследование о "российском вмешательстве" в выборы американского президента. В итоговой версии доклада говорилось, что вмешательство имело место, но никакого "сговора" между штабом Дональда Трампа и Москвой не было. Комитет заявил, что действия со стороны России были направлены на внесение смуты в выборный процесс.

Расследование началось в январе 2017 года. За это время конгрессмены ознакомились с 300 тысячами документов, опросили более 70 свидетелей. Как и ожидалось, доклад приняло республиканское большинство комитета, в то время как демократы выразили несогласие с его выводами.

Расследование пресловутого "российского вмешательства", а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, идет и в сенате. Кроме того, им занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Дональд Трамп называет это расследование "охотой на ведьм" и обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать его легитимность.