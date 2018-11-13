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Новая военная коалиция ЕС набирает обороты
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Италия, Швеция и Норвегия могут войти в новую военную коалицию Европы 

360tv.ru 1 час назад
Италия, Швеция и Норвегия в ближайшее время могут войти в оборонительное объединение десяти стран Европы, созданное под руководством Франции. Об этом «Интерфаксу» сообщили источники в Риме и Париже.
Ряды участников Европейской интервенционной инициативы, в которую уже входят десять государств, может пополнить Италия. Отмечается, что страна всегда поддерживала более тесную военную кооперацию с Евросоюзом, однако предпочитала не вмешиваться из-за конфликта с Францией по поводу миграционной политики. Также в военное объединение скоро могут войти Швеция и Норвегия.
Напомним, что военная коалиция из десяти стран Европы была создана 25 июня этого года. Первая историческая встреча с участием оборонных ведомств стран состоялась 7 ноября. Помимо Франции к объединению присоединились Германия, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония, Испания, Финляндия и Португалия.
При этом Франция и Великобритания выступают за то, чтобы коалиция насчитывала не более 14-15 стран-участниц. Предполагается, что так ее структура сможет оставаться гибкой. В то же время Берлин настаивает на большей инклюзивности объединения, чтобы избежать конфликтов среди европейских государств.
Военный блок пока не утвердил конкретную программу действий, однако назначил следующую встречу в Гааге на 2019 год.
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