100 тысяч долларов собрали бездомному автралийцу за попытку предотвратить теракт

За несколько дней австралийцы собрали 100 тысяч долларов бездомному, который пытался остановить теракт в супермаркете Мельбурна . Об этом сообщило Reuters.

46-летний Майкл Роджерс с помощью тележки попытался остановить 30-летнего исламского радикала Хасана халифа Шир Али, 9 ноября врезавшегося в торговый центр на автомобиле с газовыми баллонами внутри. Затем он выскочил из машины и хотел напасть с ножом на прохожих, но в него выстрелили полицейские. Преступник умер в больнице. Во время нападения погиб один человек.

На появившемся в соцсетях видео видно, полицейским помог прохожий, попытавшийся сбить террориста тележкой. Получивший прозвище «Человек с тележкой» Майкл Роджерс признался, что желание помочь было «инстинктивным». Свой поступок он назвал «первой правильной вещью в жизни». Роджерс рассказал, что сидел в тюрьме, употреблял наркотики, и сам выбрал жизнь на улице, хотя и знал о приютах.

Австралийцы пришли в восторг от его действий и потребовали от властей наградить героя. Однако глава полиции штата Виктория Виктория Грэхам Эштон заявила, что действия бездомного могли привести к «опасным последствиям». По ее мнению, он мог сбить тележкой одного из полицейских, позволив террористу убить еще одного человека.

Тогда фонд Melbourne Homeless Collective запустил краудфандинговую кампанию, и за пару дней собрал для Майкла Роджерса более 30 тысяч австралийских долларов. Фонд также пообещала предоставить бездомному специалиста, который поможет ему правильно распорядиться этими средствами.