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Мэй заявила о необходимости реформы ВТО
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Мэй заявила о необходимости реформы ВТО 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что необходимо начать процесс реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в настоящее время ВТО не соответствует реалиям современного мира.
Она также добавила, что организация должна учитывать интересы интернет-торговли и услуг.
Мэй подчеркнула, что следует тщательно проанализировать какие принципы ВТО нуждаются в доработке.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ВТО нуждается в обновлении.
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