Мэй заявила о необходимости реформы ВТО 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что необходимо начать процесс реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в настоящее время ВТО не соответствует реалиям современного мира.
Она также добавила, что организация должна учитывать интересы интернет-торговли и услуг.
Мэй подчеркнула, что следует тщательно проанализировать какие принципы ВТО нуждаются в доработке.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ВТО нуждается в обновлении.