Мэй заявила о необходимости реформы ВТО

По ее словам, в настоящее время ВТО не соответствует реалиям современного мира.

Она также добавила, что организация должна учитывать интересы интернет-торговли и услуг.

Мэй подчеркнула, что следует тщательно проанализировать какие принципы ВТО нуждаются в доработке.