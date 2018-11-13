Ляшко выдвинул жесткое требование Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана включить отопление в украинских городах.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам политика, в настоящее время миллионы украинцев переживают чрезвычайную ситуацию в связи с отсутствием тепла в своих домах.
Он заявил, что жители страны стали заложниками власти и грабительской политики «Нафтогаза».
«Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности», — сказал Ляшко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Порошенко и правительство Украины вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в украинских городах Шепетовка и Смела.
Также эксперт по газовой отрасли Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз Украины» приступил к «плану Б» в отношении строительства «Северного потока — 2».