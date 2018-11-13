Ляшко выдвинул жесткое требование Порошенко

Ляшко потребовал от Порошенко включить отопление в украинских городах

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам политика, в настоящее время миллионы украинцев переживают чрезвычайную ситуацию в связи с отсутствием тепла в своих домах.

Он заявил, что жители страны стали заложниками власти и грабительской политики «Нафтогаза»

«Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности», — сказал Ляшко.