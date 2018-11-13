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Израиль прокомментировал уничтожение здания телекомпании
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Израиль прокомментировал уничтожение в Газе здание телекомпании 

РИА Новости 50 минут назад
Израильские военные назвали палестинскую телекомпанию "Аль-Акса", здание которой они разбомбили в секторе Газа, "террористической целью стратегического значения".
Офис "Аль-Аксы", которая принадлежит правящему исламистскому движению ХАМАС, стал одним из десятков объектов, которые атаковали израильтяне в ответ на три сотни ракет, выпущенных боевиками.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической цели стратегического значения, атаковав с помощью авиации здание телевещательной станции "Аль-Акса" в центре города Газы", — говорится в пресс-релизе.
"Телевещательная станция принадлежит и контролируется ХАМАС. Она используется для оперативного оповещения боевиков, передачи приказов и призывов к проведению террористический акций против Израиля, инструкций как осуществлять подобную деятельность", — утверждает армия.
О наличии пострадавших при налете не сообщается. По данным местных СМИ, израильские войска заранее оповестили сотрудников об ударе, и те успели покинуть здание.
Официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум назвал бомбардировку телестанции "проявлением криминального менталитета сионистского врага" и покушением на свободу слова в секторе Газа.
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