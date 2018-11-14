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Дайверы засняли огромного подводного монстра
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Дайверы из Новой Зеландии поплавали с огромным 8-метровым чудовищем 

ТК «Звезда» + ещё 10
Фото: Steve Hathaway, Facebook
Необычный организм удалось увидеть в водах в районе Уайт-Айленда — вулканического острова в Новой Зеландии.
Давние друзья из Новой Зеландии, дайверы Стив Хэтэуэй и Эндрю Баттл, увидели необычное морское существо. Нырнув у берегов острова Уайт-Айленд, они увидели под водою организм, напоминавший огромного червя. Существо было около восьми метров в длину и полое внутри. На глазах «гостей» оно извивалось, медленно проплывая через толщу воды.
«Никогда не видев такого ни своими глазами, ни на фото или видео, я чувствовал недоверие, но при этом ликовал, поняв, что это действительно живой организм», — заметил Эндрю Баттл.
Дайвер также предположил, что найденное ими существо представляет собою колонию пиросом, которые вместе составляют единое тело. Это свободноплавающие теплолюбивые животные, обитающие только в экваториальных или тропических водах. Размер их колоний может варьироваться от 20 сантиметров до нескольких метров.
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