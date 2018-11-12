Ещё
Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ©International Peace Institute / flickr
Российская сторона пригласила в Москву норвежского дипломата Гейра Педерсена, который займёт пост спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Богданова.
Он предположил, что Педерсен «войдёт в свои официальные полномочия» в конце декабря.
При этом Богданов добавил, что возможный визит норвежского дипломата не связан с его полным вступлением в должность спецпосланника ООН.
«Он может хоть сейчас приехать, мы же не формалисты. Чем быстрее он приедет в Москву, тем проще ему будет войти в курс дела, узнав наши подходы, и нам будет полезно», — сказал дипломат.
Также он отметил, что «на повестке дня много вопросов, которые не терпят отлагательств».
В конце октября генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Педерсена на пост специального посланника по Сирии.
RT на русском: последние новости
Кандидат в губернаторы Флориды отказался от признания поражения В Совфеде прокомментировали выборы в ДНР Глава МВД Германии Зеехофер подтвердил намерение уйти с поста председателя ХСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По Израилю выпустили 200 ракет539
Умер Стэн Ли34
Запад добивает Россию665
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»5
На Украине начались «газовые бунты»643
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
02:59
Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес Статьи
00:19
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»
Происшествия
00:49
Якутские полицейские записали танцевальный клип
Общество
00:31
На Украине начались «газовые бунты»
В мире
01:08
По Израилю выпустили 200 ракет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение