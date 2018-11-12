Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву 

Российская сторона пригласила в Москву норвежского дипломата Гейра Педерсена, который займёт пост спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Богданова.
Он предположил, что Педерсен «войдёт в свои официальные полномочия» в конце декабря.
При этом Богданов добавил, что возможный визит норвежского дипломата не связан с его полным вступлением в должность спецпосланника ООН.
«Он может хоть сейчас приехать, мы же не формалисты. Чем быстрее он приедет в Москву, тем проще ему будет войти в курс дела, узнав наши подходы, и нам будет полезно», — сказал дипломат.
Также он отметил, что «на повестке дня много вопросов, которые не терпят отлагательств».
В конце октября генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Педерсена на пост специального посланника по Сирии.