Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву

Он предположил, что Педерсен «войдёт в свои официальные полномочия» в конце декабря.

При этом Богданов добавил, что возможный визит норвежского дипломата не связан с его полным вступлением в должность спецпосланника ООН.

«Он может хоть сейчас приехать, мы же не формалисты. Чем быстрее он приедет в Москву, тем проще ему будет войти в курс дела, узнав наши подходы, и нам будет полезно», — сказал дипломат.

Также он отметил, что «на повестке дня много вопросов, которые не терпят отлагательств».