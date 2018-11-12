Луценко назвал главных врагов Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что врагами Украины и Украинской народной республики (УНР), основанной в 1918 году, являются Москва и популисты, передает "112 Украина" со ссылкой на видео выступления.

Луценко напомнил, что в 2018 году исполняется 100 лет с момента основания независимой УНР. Страны Антанты тогда не признали независимости Украины.

"Я не буду долго распространяться о своем, о причине, как произошла УНР, и о том, как пала УНР. Скажу лишь одно, по моему глубокому убеждению, у нас те же враги: Москва и свои популисты, и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем сбросить свое же государство", — заявил Луценко.

Он также предупредил, что если украинцы продолжат молчать о своих достижениях, то Киев окончательно уступит в "информационной войне" России.

Ранее на Украине составили список врагов свободы слова.