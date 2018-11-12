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США пообещали России новые санкции
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США пообещали новые санкции против России после выборов в Донбассе 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
США осуждают прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы глав республик и депутатов. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.
По её словам, США присоединяются к «европейским союзникам и партнёрам, осуждая проведённые 11 ноября фиктивные „выборы“.
Дипломат подчеркнула, что ДНР и ЛНР „нет места в рамках минских договорённостей“ и их „следует распустить“.
»Мы будем продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернёт контроль над Крымом Украине», — заявила она.
Победу на выборах в ДНР одержал врио главы региона Денис Пушилин, набрав 60,85% голосов, в ЛНР большинство голосов — 68,3% — получил врио лидера республики Леонид Пасечник.
МИД Британии назвал незаконными прошедшие выборы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также выступили с заявлением в связи с проведением голосования.
В Кремле подчеркнули, что относятся с пониманием к факту проведения выборов, а речь идёт о двух республиках, «которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго».
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.
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