США пообещали России новые санкции

США пообещали новые санкции против России после выборов в Донбассе

США осуждают прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы глав республик и депутатов. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

По её словам, США присоединяются к «европейским союзникам и партнёрам, осуждая проведённые 11 ноября фиктивные „выборы“.

Дипломат подчеркнула, что ДНР и ЛНР „нет места в рамках минских договорённостей“ и их „следует распустить“.

»Мы будем продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернёт контроль над Крымом Украине», — заявила она.

Победу на выборах в ДНР одержал врио главы региона Денис Пушилин , набрав 60,85% голосов, в ЛНР большинство голосов — 68,3% — получил врио лидера республики Леонид Пасечник

В Кремле подчеркнули, что относятся с пониманием к факту проведения выборов, а речь идёт о двух республиках, «которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго».

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.