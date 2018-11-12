«Война подогревает цены на нефть»

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Почему Великобритания и США настаивают на перемирии в Йемене 

RT на русском 1 час назад
Мирное урегулирование йеменского конфликта — одна из ключевых тем переговоров между главой МИД Великобритании и королём Саудовской Аравии, заявили во внешнеполитическом ведомстве Соединённого Королевства. С осуждением действий Эр-Рияда ранее выступили Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. США и Великобритания — давние партнёры Саудовской Аравии — требуют, чтобы саудовцы остановили военные действия и сели за стол переговоров с хуситами. Какие мотивы стоят за выступлениями американских и британских политиков, разбирался RT.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант направился 12 ноября в Саудовскую Аравию с официальным визитом. По информации британского внешнеполитического ведомства, в ходе поездки министр намерен поднять тему конфликта в Йемене — Лондон будет добиваться прекращения военной операции в Йемене и настаивать на расследовании гибели журналиста Джамаля Хашукджи.
«Жертвы войны в Йемене неисчислимы: миллионы перемещённых лиц, повсеместный голод, распространение болезней. Единственным правильным выбором, позволяющим прекратить многолетнее кровопролитие, является политическое решение — то есть решение сложить оружие и добиваться мира», — цитирует Интерфакс заявление британского чиновника.
По словам Ханта, сегодня мир вынужден наблюдать «созданную человеческими руками» гуманитарную катастрофу. Лондон рассчитывает на поддержку тех усилий, которые прилагаются британской стороной в Совбезе ООН для налаживания мирного процесса.
В ходе поездки глава британского МИД намерен провести переговоры с королём Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.
Напомним, что в 2016 году Организации Объединённых Наций и ряду международных правозащитных структур удалось привлечь внимание судебных властей Великобритании к поставкам британского оружия в Саудовскую Аравию. Лондон обвиняют в пособничестве военным преступлениям Эр-Рияда, который в ходе операции против повстанцев-хуситов в Йемене наносит удары по мирным жителям.

«Неплохие деньги»

Кровопролитный конфликт в Йемене (как и гражданская война в Сирии) восходит к событиям 2011 года, известным как «арабская весна». В результате антиправительственных выступлений в стране начался внутриполитический кризис, в том же году президент Йемена Али Абдалла Салех, находившийся у власти с 1978 года, заключил с оппозицией соглашение о проведении в стране демократических выборов. Новым президентом стал Абд Раббо Мансур Хади, бывший вице-президент в аппарате Салеха.
Но напряжённость в обществе не снизилась — напротив, стал разгораться вооружённый конфликт между властями и (условно) шиитской частью населения. Движение получило название «хуситы» в честь имама Хусейна аль-Хуси. Эксперты отмечают, то религиозные традиции хуситов заметно отличаются и от шиизма, и от верований сирийских алавитов.
В 2014 году в стране началась широкомасштабная гражданская война, правительство Хади бежало из Йемена и запросило иностранной поддержки. В 2015 году международная коалиция, состоящая из семи государств (Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Марокко, Судан и Египет) во главе с Саудовской Аравией начала военную интервенцию против самопровозглашённого правительства хуситов.
Запад с самого начала поддержал действия Эр-Рияда. Так, США оказывали и продолжают оказывать поддержку Саудовской Аравии поставками оружия, а американские военнослужащие, дислоцированные в Саудовской Аравии, заняты подготовкой местных вооружённых сил. Также США помогали коалиции, передавая разведданные и осуществляя дозаправку в воздухе военных самолётов, участвующих в нанесении ударов по территории Йемена.
Действия коалиции привели к катастрофическим гуманитарным последствиям.
Как сообщил в августе 2018 года директор отдела операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Джон Гинг, сегодня в гуманитарной помощи нуждается 75% населения Йемена — это 22 млн  Голод и непрекращающиеся бомбардировки привели к стремительному распространению таких забытых болезней, как холера, — в прошлом году были инфицированы более миллиона человек. В наиболее уязвимом положении находятся дети — только за прошлый год в стране от голода, обстрелов и болезней умерло 50 тысяч несовершеннолетних. Такую статистику ранее представила гуманитарная организация Save the Children.
Тем не менее Саудовской Аравии и йеменским военным пока не удалось одержать победу над хуситами. При этом Эр-Рияд регулярно обвиняет Тегеран в поддержке йеменской оппозиции поставками оружия. К этим обвинениям ранее присоединялись США, Великобритания, ФРГ и Франция, однако иранские власти отрицают передачу вооружения повстанцам. В докладе Генсека ООН Антониу Гутерреша, опубликованном в июне этого года, также говорилось о беспочвенности подобных обвинений.
Со своей стороны, Тегеран, оперируя реальными данными, обвиняет США в поддержке ударов по мирному населению Йемена и снабжении Эр-Рияда оружием.
Действительно, в 2017 году в ходе своего визита в Саудовскую Аравию Дональд Трамп подписал соглашения на поставку властям королевства вооружения на общую сумму свыше $100 млрд Эта сделка стала предметом особой гордости американского президента.
Поставляет оружие Эр-Рияду и Великобритания: в 2016 году полпред России в ООН (тогда этот пост занимал Виталий Чуркин) призвал лишить официальный Лондон статуса куратора досье Йемена в СБ ООН, так как британская сторона зарабатывает на поставках оружия в этот регион.
«С марта 2015 года, как пишут The Guardian и The Independent, Лондоном было продано в регион различных видов вооружения на сумму более 3 млрд фунтов стерлингов, то есть порядка 5 млрд долларов. Неплохие деньги нажиты на войне, не правда ли?» — заявил тогда российский дипломат.
Недоумение по поводу действий Лондона и Вашингтона неоднократно выражали и правозащитные организации.
«Оружие, ранее поставленное в страну такими государствами, как Великобритания и США, использовалось при совершении грубейших нарушений. Именно из-за него Йемен погрузился в гуманитарный кризис», — заявила заместитель директора по исследованиям в региональном офисе Amnesty International в Бейруте Линн Маалуф.

Мирный поворот

Власти США и Великобритании годами игнорировали призывы гуманитарных организаций, обеспокоенных ситуацией в Йемене. Однако сегодня Вашингтон и Лондон изменили своей обычной тактике, во всяком случае в плоскости публичных заявлений.
Белый дом неожиданно обратился к миротворческой риторике: госсекретарь США Майк Помпео заявил, что стороны конфликта должны прекратить военные действия и уже в ноябре сесть за стол переговоров под эгидой ООН.
Высказался на тему йеменского конфликта и Дональд Трамп — 5 ноября президент США сообщил, что выступает против использования саудовскими военными американского оружия в регионе. Отвечая на вопрос журналиста, волнуют ли его такие инциденты, как обстрел автобуса с детьми (трагедия произошла в августе, тогда от снарядов коалиции в Йемене погибли 40 детей), глава Белого дома заявил, что ему «не хотелось бы иметь дело с людьми, которые не умеют обращаться с оружием и используют его против автобусов с детьми». Трамп пообещал поговорить с саудитами, добавив, что всё же не хотел бы приостанавливать поставки оружия Эр-Рияду.
«Всё, что происходит в Йемене, ужасно. И мы смотрим, наблюдаем за происходящим в Йемене очень пристально», — добавил он.
Однако своё непосредственное участие в операции Пентагон уже сократил. Как стало известно 10 ноября, американские военные прекратили осуществлять дозаправку в воздухе самолётов ВВС Саудовской Аравии. Решение было оформлено как ответ на просьбу Эр-Рияда — власти Саудовской Аравии сообщили, что могут сами справиться с этой задачей.
Напомним, требование прекратить дозаправку саудовских военных самолётов содержалось ещё в прошлогодней резолюции конгресса США. Согласно документу, президент должен был вывести американские силы из боевых действий в Йемене. Законодатели указали на то, что конгресс не выдавал разрешения на подобные действия.
Но резолюцию конгресса Белый дом выполнил только сейчас. Одновременно Майк Помпео призвал власти Саудовской Аравии прекратить огонь и перейти к мирным переговорам.
Последствия бомбардировки в Йемене Reuters
Эту линию развивает и Лондон. 5 ноября МИД Соединённого Королевства призвал Совбез ООН обсудить ситуацию в Йемене, добавив, что стороны конфликта слишком долго верили в возможность его военного разрешения.
«Сейчас впервые, как нам представляется, появилась возможность побудить обе стороны сесть за стол переговоров, прекратить убийства и найти долгосрочное политическое решение, позволяющее выйти из сложившейся катастрофической ситуации», — говорилось в заявлении Джереми Ханта.
Заявление прозвучало на фоне обострения военной и гуманитарной ситуации вокруг йеменского порта Ходейда, находящегося под контролем хуситов. В начале ноября верные Мансуру Хади войска начали наступление на порт при поддержке коалиции.
Следует отметить, что Европарламент давно призывает страны ЕС ввести из-за ситуации в Йемене эмбарго на оружейные поставки в Саудовскую Аравию и в другие государства коалиции.
Ранее властями Бельгии было приостановлено действие ряда лицензий на поставку оружия в Саудовскую Аравию, несмотря на то что именно на Эр-Рияд приходится порядка 60% всего оружейного экспорта этой европейской страны. К такому решению власти подтолкнула широкая общественная дискуссия по поводу трагических событий в Йемене.

Имидж и нефть

Изменения в позициях Лондона и Вашингтона по йеменскому вопросу тоже во многом связаны с внутриполитическими мотивами, считают эксперты.
Как пояснил в интервью RT доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко, действия властей США и Великобритании связаны со стремлением сохранить имидж.
«Сейчас все усилия администрации США адресованы американ
аудитории, и высказывания по Йемену не являются исключением. Трамп хочет в первую очередь произвести впечатление на свой электорат, который Саудовскую Аравию, мягко говоря, недолюбливает», — подчеркнул эксперт.
Схожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев. Эксперт напомнил, что в США и в Соединённом Королевстве идёт напряжённая политическая борьба.
«И Трамп, и Тереза Мэй вынуждены выслушивать обвинения со стороны своих противников в двойных стандартах, — отметил Труевцев в интервью RT. — Действия Саудовской Аравии в Йемене не лезут ни в какие ворота. Чашу терпения западного общественного мнения переполнил случай, когда ВВС КСА разбомбили автобус с детьми».
Возможно, в Лондоне и Вашингтоне не стали бы требовать прекращения военных действий, если бы у коалиции были большие шансы на победу над хуситами. Однако война в Йемене безнадёжно затянулась, уже очевидно, что саудиты не могут одержать победу, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
«Свою роль сыграла и гибель Джамаля Хашукджи, утихнуть резонансу вокруг которой не даст президент Турции Реджеп Эрдоган. Возможно, что сейчас глава МИД Великобритании будет обсуждать с Эр-Риядом некую сделку. Вопрос в том, о каких условиях будет идти речь», — предположил политолог в интервью RT.
Правда, уговорить Эр-Рияд сложить оружие едва ли получится, полагают эксперты. По словам Сергея Демиденко, военные Саудовской Аравии и коалиции не выйдут из Йемена — для Эр-Рияда это принципиальный вопрос: ведь вывод войск не только приведёт к усилению позиций ИРИ в регионе, но и станет признанием военного бессилия Эр-Рияда.
В Белом доме также опасаются, что йеменская война будет разрушать саму Саудовскую Аравию, так как военные действия порой перекидываются на территорию королевства — такого мнения придерживается Константин Труевцев.
Кроме того, не исключено, что призывы к перемирию в Йемене США и их британские партнёры могут использовать как инструмент влияния на мировой рынок энергоносителей.
Напомним, в июле 2018 года йеменский конфликт уже привёл к росту мировых цен на нефть. После того как хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера в Красном море, неподалёку от порта Ходейда, Эр-Рияд приостановил поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Рынок откликнулся незамедлительно — цены на нефть поползли вверх.
Между тем Дональд Трамп не раз подчёркивал, что администрация Белого дома заинтересована в снижении мировых цен на нефть. Старт мирного процесса в Йемене (и даже подготовка к нему) может привести к снижению расценок на чёрное золото, полагают эксперты.
«Ещё один нюанс: война повышает риски для транспортировки нефти, подогревает цены на нефть. И это явно не на руку США», — подвёл итог Константин Труевцев.
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