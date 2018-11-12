На Украине памятник Ленину заменили памятником Чиполлино

В украинском поселке Марковка на месте снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино, передает "112 Украина " со ссылкой на историка Кирилл Галушко.

По мнению историка, замена получилась "годная". Он напомнил, что край славится луком ("цибелею"), в связи с чем установка памятника Чиполлино ("Цибуліно") является символичной.

"В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена", — считает Галушко.

Как отмечается, замена памятников проводится в рамках украинского закона "об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", согласно которому их "пропаганда и символика" запрещены.

Ранее сообщалось, что в центре Киева установили гигантскую синюю руку вместо памятника Ленину.