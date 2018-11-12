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На Украине памятник Ленину заменили памятником Чиполлино
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На Украине памятник Ленину заменили памятником Чиполлино 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Приключения Чиполлино
В украинском поселке Марковка на месте снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино, передает "112 Украина" со ссылкой на историка Кирилл Галушко.
По мнению историка, замена получилась "годная". Он напомнил, что край славится луком ("цибелею"), в связи с чем установка памятника Чиполлино ("Цибуліно") является символичной.
"В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена", — считает Галушко.
Как отмечается, замена памятников проводится в рамках украинского закона "об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", согласно которому их "пропаганда и символика" запрещены.
Ранее сообщалось, что в центре Киева установили гигантскую синюю руку вместо памятника Ленину.
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