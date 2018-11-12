Климкин представил нового спикера МИД Украины 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter заявил, что новым представителем украинского внешнеполитического ведомства назначена Екатерина Зеленко.
Он отметил, что бывший спикер министерства Марьяна Беца «не покидает дипломатическую команду, а идёт дальше».
«Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берёт на себя эту ответственную и почетную миссию. Добро пожаловать на борт», — заявил Климкин.
Дуже непросто відривати від серця таку речницю @Mariana_Betsa. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!
Радий представити вам @KaterynaZelenko, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board😉 pic.twitter.com/zXVWBgqFJm— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 ноября 2018 г.
По данным «Интерфакс-Украина», ранее Зеленко занимала пост первого секретаря посольства Украины в Германии.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко назначил Бецу на пост украинского посла в Эстонии.