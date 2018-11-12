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Климкин представил нового спикера МИД Украины
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Климкин представил нового спикера МИД Украины 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter заявил, что новым представителем украинского внешнеполитического ведомства назначена Екатерина Зеленко.
Он отметил, что бывший спикер министерства Марьяна Беца «не покидает дипломатическую команду, а идёт дальше».
«Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берёт на себя эту ответственную и почетную миссию. Добро пожаловать на борт», — заявил Климкин.
По данным «Интерфакс-Украина», ранее Зеленко занимала пост первого секретаря посольства Украины в Германии.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко назначил Бецу на пост украинского посла в Эстонии.
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