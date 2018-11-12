Климкин представил нового спикера МИД Украины 

Дуже непросто відривати від серця таку речницю @Mariana_Betsa. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!



Радий представити вам @KaterynaZelenko, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board😉 pic.twitter.com/zXVWBgqFJm— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 ноября 2018 г.