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Журналистка задала Порошенко вопрос и потеряла работу
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Журналистка задала Порошенко вопрос и потеряла работу 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинская журналистка Марина Барановская потеряла работу из-за неудобного вопроса, заданного президенту страны Петру Порошенко. На своей странице в Facebook Барановская рассказала, что ее уволили из издания «Детектор медиа» (ДМ), с которым она сотрудничала с 2010 года.
По словам журналистки, в сентябре с ней в одностороннем порядке расторгли трудовой договор. Барановская отмечает, что это было сделано на законных основаниях, поскольку она сотрудничала с «Детектор медиа» в качестве предпринимателя-физического лица.
«Отношение руководительницы ДМ к моей работе и ко мне лично изменилось радикально и резко после того, как в конце февраля этого года я пришла в Мыстецький арсенал на пресс-конференцию Петра Порошенко и спросила, как он, президент-олигарх, чувствует себя в президентском кресле в стране, где люди выживают, а не живут. И не чувствует ли он ценностной несоответствия между самим собой и ситуацией в Украине», — цитирует журналистку «Лента.ру».
Петр Порошенко в ответ на вопрос пригласил Барановскую провести с ним один день, чтобы убедиться, что жизнь президента не сахар.
Журналистка отмечает, что ее вопрос процитировали все ведущие СМИ страны, а ей действительно удалось провести день с Порошенко и снять документальный фильм «Один день с президентом».
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