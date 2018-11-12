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Дело Скрипаля назвали ударом по разведке России
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Дело Скрипаля назвали ударом по разведке России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Hannah McKay / Reuters
Отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери нанесло серьезный ущерб российским разведслужбам. Такое мнение высказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Associated Press.
Как сообщает офис главы правительства, 12 ноября она намерена посетить банкет лорда-мэра Лондона. На нем Мэй во время своего выступления собирается указать, что «самая крупная в истории коллективная высылка российских офицеров разведки в корне ухудшила возможности российской разведки на долгие годы».
Сергей Скрипаль и его дочь Скрипаль были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили Москву. Затем было объявлено о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, которых сочли сотрудниками разведслужб.
Аналогичные меры приняли США, Австралия, Украина, Канада и более 10 стран Евросоюза: в общей сложности страны выслали более 150 человек. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.
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