Дело Скрипаля назвали ударом по разведке России

Как сообщает офис главы правительства, 12 ноября она намерена посетить банкет лорда-мэра Лондона. На нем Мэй во время своего выступления собирается указать, что «самая крупная в истории коллективная высылка российских офицеров разведки в корне ухудшила возможности российской разведки на долгие годы».

Сергей Скрипаль и его дочь Скрипаль были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили Москву. Затем было объявлено о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов, которых сочли сотрудниками разведслужб.