Кличко обратился к Порошенко из-за мёрзнущих украинцев

«Газ городам, где сегодня мёрзнут люди, не дает "Нафтогаз". И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию», — заявил Кличко на совете регионального развития.

Он также отметил, что в настоящее время полностью или преимущественно без тепла остаются города Смела, Кривой Рог, Шепетовка и некоторые другие.

Ранее News.ru писал, что президент Украины признал свою страну самой бедной в Европе. На заседании Совета регионального развития в Киеве Пётр Порошенко заявил о недостаточных темпах экономического роста в стране.