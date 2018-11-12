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Кличко обратился к Порошенко из-за мёрзнущих украинцев
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Кличко обратился к Порошенко из-за мёрзнущих украинцев 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко призвал Петра Порошенко и правительство страны безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких украинских городах.
«Газ городам, где сегодня мёрзнут люди, не дает "Нафтогаз". И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию», — заявил Кличко на совете регионального развития.
Он также отметил, что в настоящее время полностью или преимущественно без тепла остаются города Смела, Кривой Рог, Шепетовка и некоторые другие.
Ранее News.ru писал, что президент Украины признал свою страну самой бедной в Европе. На заседании Совета регионального развития в Киеве Пётр Порошенко заявил о недостаточных темпах экономического роста в стране.
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