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Путин о росте цен на бензин и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 3 часа назад

WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара

Американское издание The Wall Street Journal отмечает, что усилия России по уменьшению зависимости своей экономики от доллара принесли первые результаты.

Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин в России.

Подведены итоги выборов в Донбассе

11 ноября в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав и депутатов народных советов. Сегодня стали известны результаты.

"Спартак" объявил имя нового тренера

СЭ
Совет директоров «Спартака» назначил новым главным тренером команды Олега Кононова. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Меркель приняли за жену Макрона

В Париже на торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны пожилая француженка приняла канцлера Германии Ангелу Меркель за первую леди Франции Брижит Макрон.

Белоруссия решила стать морской державой

Посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных заявил, что турецкие бизнесмены хотят построить порт на Днепре в районе белорусской деревни Нижние Жары.

Россия объяснила переговоры с террористами

В контактах с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) для достижения мира в Афганистане нет ничего плохого. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Украина признала критическую зависимость от России

В случае прекращения поставок российских нефтепродуктов Украину может ожидать топливный коллапс, об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Тюремщица пожаловалась на избиения начальниками

Капитан внутренней службы ФСИН Екатерина Шакурова заявила, что ее избивали начальники и коллеги-мужчины.
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