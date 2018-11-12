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МИД Великобритании прокомментировал выборы в ЛНР и ДНР
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МИД Великобритании прокомментировал выборы в ЛНР и ДНР 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Великобритании назвало незаконными выборы в самопровозглашённых ЛНР и ДНР.
«Великобритания осуждает так называемые выборы, которые 11 ноября провели поддерживаемые Россией сепаратисты в Донбассе. Они незаконны и нарушают минские соглашения. Они подрывают усилия по мирному урегулированию в регионе и противоречат украинскому законодательству», — приводит РИА Новости заявление официального представителя МИД Великобритании.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с заявлением в связи с проведением выборов в самопровозглашённых ЛНР и ДНР.
Подробнее о выборах в ЛНР и ДНР, которые состоялись в самопровозглашённых республиках 11 ноября, — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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