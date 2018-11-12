МИД Великобритании прокомментировал выборы в ЛНР и ДНР

Министерство иностранных дел Великобритании назвало незаконными выборы в самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

«Великобритания осуждает так называемые выборы, которые 11 ноября провели поддерживаемые Россией сепаратисты в Донбассе. Они незаконны и нарушают минские соглашения. Они подрывают усилия по мирному урегулированию в регионе и противоречат украинскому законодательству», — приводит РИА Новости заявление официального представителя МИД Великобритании.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с заявлением в связи с проведением выборов в самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Подробнее о выборах в ЛНР и ДНР, которые состоялись в самопровозглашённых республиках 11 ноября, — в материале RT.