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Глава Косово скрытно поговорил с Путиным
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Глава Косово скрытно поговорил с Путиным 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Президент России Владимир Путин и лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи поговорили в кулуарах мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже. Об этом Тачи написал в Twitter.
«В Париже я встретился с президентом Путиным, [мы] уделили особое внимание нормализации отношений между Косово и Сербией для всестороннего и обязательного соглашения», — рассказал он. По словам Тачи, Путин заявил, что поддержит мирное соглашение между странами, если оно будет достигнуто.
Как отмечает ТАСС, Кремль о разговоре лидеров не сообщал, а отдельных переговоров между главами государств во время мероприятия не предусматривалось.
Ситуация на косовско-сербской границе обострилась в конце сентября. Несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему. Тогда президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности и попросил поддержки у Москвы. Он пожаловался на многочисленные провокации, с которыми сталкивается официальный Белград.
Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове, она объявила о своей независимости в 2008 году. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года. Россия независимость Косово не признает.
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