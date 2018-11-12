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В Париже не стали читать письмо русского солдата
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В Кремле заметили, что в Париже не зачитали письмо русского солдата 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA-EFE/BENOIT TESSIER
Кремль обратил внимание, что в ходе воскресной церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже не зачитали писем русских солдат, однако относятся к такому решению организаторов с уважением, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе торжественной церемонии в день окончания Первой мировой войны — 11 ноября — у Триумфальной арки в Париже восемь французских выпускников зачитывали свидетельства очевидцев перемирия. Среди фрагментов прозвучали записи французского, британского, американского и немецкого военнослужащих, китайского рабочего и французской девушки.
"Мы действительно на это внимание обратили. Действительно, наверное, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — это очень сложная и полная противоречий история. Но, скажем так, на каких языках зачитывали чьи воспоминания — это, скорее, было решение организаторов, и мы к этому решению относимся с уважением", — ответил Песков на вопрос, заметили ли в Кремле, что не было зачитано письмо солдата из России, и как относятся к этому факту.
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"В то же время, конечно, мы убеждены, что в Париже и во Франции многие помнят о тех подвигах, которые русские солдаты совершали во Франции, кстати, защищая Францию, потому что, все таки Русский экспедиционный корпус, около 20 тысяч (человек) из этого корпуса было во Франции, сражалось во Франции. Они, в том числе, защищали французов, защищали Францию, поэтому об этом во Франции помнят. Это мы знаем", — добавил пресс-секретарь президента.
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