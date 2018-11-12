В Париже не стали читать письма русских солдат

В Кремле обратили внимание, что во время памятных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны не прозвучали цитаты из писем русских солдат, признался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , отвечая на вопросы журналистов.

«Действительно, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — это очень сложная и полная противоречий история. Но на каких языках звучат воспоминания — это скорее решение организаторов [церемонии у Триумфальной арки в Париже], мы к этому решению относимся с уважением», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что во Франции помнят о подвигах русских солдат, которые те совершали, защищая Францию.

«Главное, что память живет, а решение организаторов [церемонии в Париже] — это другой вопрос», — отметил Песков.

11 ноября в ходе торжественной церемонии у Триумфальной арки в Париже восемь французских выпускников зачитывали свидетельства очевидцев перемирия. Среди фрагментов прозвучали цитаты из писем французского, британского, американского и немецкого военнослужащих, китайского рабочего и французской девушки.