Донбасс пойдет по пути Чечни?

Донбасс повторяет судьбу Чечни

Официально объявленная победа действующих руководителей республик Донбасса и возглавляемых ими движений может серьёзно усугубить положение в ДНР и ЛНР. Один из возможных сценариев дальнейшего развития событий — неприятие идеи независимости большинством населения самопровозглашённых республик и де-факто возвращение Донбасса под власть Киева. Тем более похожий прецедент имел место в новейшей истории России

Поддержка безальтернативных кандидатов

По данным центризбиркома ДНР, на пост главы республики избран нынешний исполняющий обязанности на этой должности Денис Пушилин , набравший более 60% голосов. В Народный совет больше всего набрал список возглавляемого им движения «Донецкая Республика» (76,1%). В ЛНР и.о. главы Леонид Пасечник , как утверждает ЦИК республики, получил 68%, а руководимое им движение «Мир Луганщине» набрало 74% при голосовании в парламент. При этом в обеих республиках, как утверждается, зафиксирована беспрецедентно высокая явка (более 80% в ДНР и более 77% в ЛНР), которую очевидцы с мест всячески опровергают. Как рассказывают побывавшие на выборах журналисты, работников бюджетной сферы буквально сгоняли на участки для голосования. При этом в целом в республиках не чувствовалось большого энтузиазма к голосованию.

Не было в бюллетене и «народного губернатора» Павла Губарева . Его движение «Свободный Донбасс» смогло принять участие в парламентских выборах, но список оказался сильно урезанным. Возглавлять его должна была жена «народного губернатора» Екатерина Губарева , но в день съезда её привезли на допрос неизвестные люди и поставили условие — съезд должен пройти без неё. В итоге от так называемой «оппозиции» шли кандидаты, не имеющие к ней отношения.

Не лучше ситуация в ЛНР. В списке на выборах главы было всего четыре кандидата: победивший Леонид Пасечник, работник исторического музея Людмила Руснак , инженер по охране труда на местной железной дороге Наталья Сергун и глава луганского профсоюза работников образования Олег Коваль . За исключением Пасечника все остальные были, скорее, статистами, нежели реальными претендентами.

Тем не менее лояльные Кремлю СМИ и эксперты уже заявили, что считают прошедшие выборы демократическими. По их мнению, народ Донбасса в едином порыве поддержал действующую в республиках власть и с оптимизмом смотрит в будущее.

«Республики продемонстрировали зрелость политических институтов, которые обеспечивали плановое и законное избрание органов власти. Налицо уверенная победа представителей действующей власти, которая стала следствием доверия к ним лично. И Денису Пушилину, и Леониду Пасечнику, несмотря на тяжелые условия продолжающейся блокады, удалось за относительно небольшой срок продемонстрировать свою эффективность на занимаемых постах», — прокомментировал состоявшееся голосование директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Последствия в будущем

Жители Донецкой и Луганской областей в 2014 году проголосовали за провозглашение ДНР и ЛНР. Тогда действительно чувствовался энтузиазм, который проявился в высокой явке на избирательные участки и практически однозначном результате референдумов. Отчасти это было вызвано несогласием со сменой власти в Киеве, но во многом было обусловлено стремлением улучшить свою жизнь под лозунгами социальной справедливости.

Шахтёры и рабочие заводов пошли в ополчение, чтобы защищать самопровозглашённую государственность. Волна «русской весны» выдвинула из народной гущи полевых командиров и новых политиков. Героями стали не умудрённые опытом партстроители и бюрократы, а совершенно другие люди возрастной категории 30+. Артист ансамбля песни и пляски Алексей Мозговой стал комендантом Алчевска, бывший организатор новогодних вечеринок Павел Губарев был объявлен губернатором, каменщик Павел Дрёмов превратился в командира казачьих формирований… К сегодняшнему дню практически все лидеры ДНР и ЛНР 2014-го года либо убиты, либо были вынуждены покинуть Донбасс, либо просто вытеснены из политической жизни республик — им на смену пришли бывшие чиновники. Например, нынешний руководитель ЛНР Пасечник пришёл к власти в результате странной истории с отстранением прежнего лидера Игоря Плотницкого.

Не осталось ничего и от лозунгов 2014 года. Тогда многие сторонники независимости Донбасса говорили о том, что выступают против «хунты» в Киеве и за настоящую демократию, возвращение от олигархов народу заводов и фабрик. Популярным был проект «Новороссия» как возможность объединения соотечественников и построения большого «русского мира». Сейчас же людям предлагают довольно размытые понятия вроде «экономического процветания» и «политической стабильности». При этом со стороны украинских силовиков продолжаются обстрелы, гибнут люди, и никто не знает, сколько ещё обычным людям, а главное ради чего, терпеть тяготы войны.

Ситуация в республиках Донбасса в некотором роде схожа с положением дел в Чечне между первой и второй военными кампаниями. Во время первой войны многие жители региона поверили, что можно построить собственное независимое государство и взялись за оружие. Подписанные летом 1996 года Хасавюртовские соглашения фактически предоставили независимость самопровозглашённой республике, но через три года, когда Москва опять ввела войска в регион, жители Чечни встречали их как освободителей. Им не понравилось жить под властью враждующих между собой полевых командиров, которые под прикрытием высоких идей стали обогащаться всеми доступными средствами, не могли обеспечить порядок и тем более экономическое развитие.