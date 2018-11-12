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Жители Кривого Рога самовольно запустили котельные
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Жители Кривого Рога самовольно запустили котельные и начали отопительный сезон 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители города Кривой Рог на Украине самовольно запустили городские котельные и начали отопительный сезон в городе, который с наступлением холодов остался без тепла из-за накопившихся долгов за газ в прошлые годы.
Утром в помещение газораспределительной компании "Криворожгаз" ворвались люди с требованием начать немедленную поставку газа в котельные, сообщила пресс-секретарь компании Дарья Орлова. По ее словам, протестующий начали жечь шины возле здания предприятия и заблокировали доступ пожарным машинам. Одновременно на пяти из шести котельных в городе были сорваны пломбы, и начался несанкционированный отбор газа с целью выработки тепловой энергии, приводит ее слова агентство "Украинские новости".
В настоящее время протестующие препятствуют доступу бригад "Криворожгаза" на объекты газовой инфраструктуры. В компании подчеркнули, что эта ситуация создает угрозы технологической катастрофы в городе.
Кризис возник после того, как государственная компания "Криворожская теплоэлектроцентраль" не смогла договориться с компанией "Нафтогаз Украины" по вопросу погашения долгов за потребленный газ в прошлые периоды. В результате "Нафтогаз" прекратил поставки газа.
Еще одним "замерзающим" городом на Украине остается Смела в Черкасской области. Из-за многомилионных долгов за газ без тепла остались в том числе жилые дома и социальные объекты 80-тысячного города. Власти города готовятся ввести чрезвычайное положение.
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