Жители Кривого Рога самовольно запустили котельные и начали отопительный сезон

Жители города Кривой Рог на Украине самовольно запустили городские котельные и начали отопительный сезон в городе, который с наступлением холодов остался без тепла из-за накопившихся долгов за газ в прошлые годы.

Утром в помещение газораспределительной компании "Криворожгаз" ворвались люди с требованием начать немедленную поставку газа в котельные, сообщила пресс-секретарь компании Дарья Орлова. По ее словам, протестующий начали жечь шины возле здания предприятия и заблокировали доступ пожарным машинам. Одновременно на пяти из шести котельных в городе были сорваны пломбы, и начался несанкционированный отбор газа с целью выработки тепловой энергии, приводит ее слова агентство "Украинские новости".

В настоящее время протестующие препятствуют доступу бригад "Криворожгаза" на объекты газовой инфраструктуры. В компании подчеркнули, что эта ситуация создает угрозы технологической катастрофы в городе.

Кризис возник после того, как государственная компания "Криворожская теплоэлектроцентраль" не смогла договориться с компанией "Нафтогаз Украины" по вопросу погашения долгов за потребленный газ в прошлые периоды. В результате "Нафтогаз" прекратил поставки газа.

Еще одним "замерзающим" городом на Украине остается Смела в Черкасской области. Из-за многомилионных долгов за газ без тепла остались в том числе жилые дома и социальные объекты 80-тысячного города. Власти города готовятся ввести чрезвычайное положение.