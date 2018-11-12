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Меркель и Макрон высказались о выборах в ДНР и ЛНР
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Меркель и Макрон прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с заявлением в связи с проведением выборов в самопровозглашённых ЛНР и ДНР.
«Канцлер и президент Франции сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что незаконные выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые проводились против многочисленных призывов международного сообщества, противоречили духу минских договоренностей и заявлению глав государств и правительств стран «нормандского формата», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального правительства Германии.
Также лидеры подчеркнули, что проведение «этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины».
Меркель и Макрон отметили, что местные выборы в районах Донецкой и Луганской областей должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, а также должны соответствовать стандартам ОБСЕ и Украины.
Накануне президент Украины Пётр Порошенко обсудил выборы в Донбассе с Меркель и Макроном.
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