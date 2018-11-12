Пасечник победил на выборах главы ЛНР

Леонид Пасечник победил на выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики, набрав 68,3% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщила председатель луганской ЦИК Елена Кравченко.

Возглавляемое Пасечником общественное движение «Мир Лушанщине» также лидирует на выборах в парламент ЛНР. По последним данным, за него отдали голоса 74,12% избирателей.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. По оценкам наблюдателей, избирательный процесс носил демократический и открытый характер. Порога явки на выборах не было. В самопровозглашенной Донецкой народной республике победил Денис Пушилин . Он набрал 60,85%.