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Пасечник победил на выборах главы ЛНР
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Пасечник победил на выборах главы ЛНР 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: gorod-lugansk.com
Леонид Пасечник набрал 68,3% на выборах главы ЛНР.
Леонид Пасечник победил на выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики, набрав 68,3% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщила председатель луганской ЦИК Елена Кравченко.
Возглавляемое Пасечником общественное движение «Мир Лушанщине» также лидирует на выборах в парламент ЛНР. По последним данным, за него отдали голоса 74,12% избирателей.
Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. По оценкам наблюдателей, избирательный процесс носил демократический и открытый характер. Порога явки на выборах не было. В самопровозглашенной Донецкой народной республике победил Денис Пушилин. Он набрал 60,85%.
В Киеве выборы в ДНР и ЛНР не признают. В недавнем заявлении глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пригрозил привлечь к уголовной ответственности «всех организаторов и участников» избирательного процесса в Донбассе. Как будет действовать Киев после выборов в Донбассе обсудят эксперты и журналисты в программе «Открытый эфир» на «Звезде». Не пропустите новый выпуск — 12 ноября в 21:35.
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