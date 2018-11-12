Украинский политик: для Порошенко «инцидент с рукопожатием» — это трагедия

В это время Порошенко, находящийся во втором ряду, внимательно смотрел на Трампа. Однако американский лидер его не заметил.

Позднее украинский лидер в ответ на просьбу прокомментировать информацию о несостоявшемся рукопожатии обвинил российские СМИ во "вранье".

"Все, что вы говорите, — это вранье. Все, что говорит русское телевидение", — сказал он.

Порошенко также заявил, что в субботу в Париже у него состоялся краткий разговор с Трампом.

Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter, на мероприятиях во французской столице президент Украины "пожирал Трампа глазами". Однако, подчеркнул Пушков, "Трамп не очень любит лицемерить", он считает Украину "зависимым, слабым, докучливым" государством, чьи лидеры "караулят его у туалета", чтобы "заглянуть в глаза".

"Лишнее рукопожатие", — резюмировал Пушков.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что Порошенко получил от Трампа определенный знак.

"О результатах встречи Трампа, (президента РФ Владимира) Путина, (канцлера Германии Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона, о которых мы знаем от пресс-службы президента США, обсуждались, в том числе, вопросы договора РСМД, Северной Кореи, Афганистана и Сирии. Украины в повестке дня не было. Это означает, что Украина для Трампа не интересна, тем более не интересен сам Порошенко, которого он считает "сбитым летчиком". И, несмотря на то, что Порошенко преданными глазами пожирал "начальство" — смотрел на Трампа, тот не подал ему руки. Это знак: он не подаст ему руки и во время избирательной кампании. Для самого Порошенко это, конечно, трагедия: нечего показать Украине, и сегодня украинские СМИ открыто говорят, что Порошенко абсолютно не интересен США и Трампу. Как правило, в политике не подают руки тому, кто утопает. И спасать Порошенко никто не собирается. Вопрос Украины исчезает с повестки дня мировых лидеров", — считает Владимир Олейник.

В Париже в минувшее воскресенье состоялись масштабные торжества, приуроченные к 100-летию завершения Первой мировой войны. Во французскую столицу прибыли свыше 70 глав государств и руководителей правительств, а также лидеры различных международных организаций.