Любимые спортсмены помогли американцу сорвать куш в лотерею

Житель штата Массачусетс Джим Эйлвад (Jim Aylward) выиграл в лотерею крупный приз, вписав в билет номера любимых спортсменов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Мужчина из города Темплтон, преданный поклонник бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс», решил использовать номера ключевых игроков из состава этого года, победивших в Мировой серии 2018 года.

Числа 11 (Рафаэль Деверс), 16 (Эндрю Бенинтенди), 19 (Джеки Брэдли), 22 (Рик Порселло) и 25 (Стив Пирс) принесли Эйлваду джекпот в 100 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей).

В октябре сообщалось о жителе американского штата Мэрилэнд, выигравшем в лотерею 50 тысяч долларов, используя комбинацию выигрышных чисел из другой лотереи. Он подсмотрел счастливые номера в передаче филиппинского телеканала. Часть выигрыша мужчина планирует потратить на отдых, а остальное отложить на будущее.