Мнение о выборах в Донбассе: это шаг по пути легитимации

В этот же день выбирали и парламент ДНР. Сейчас с 72,74% голосов лидирует партия "Донецкая республика", которую возглавляет Пушилин. В парламент пройдут сто депутатов, места разделят пропорционально числу набранных голосов.

Накануне состоялись выборы главы республики и в самопровозглашенной ЛНР. После обработки 96% бюллетеней там лидирует Леонид Пасечник с 68,4% голосов, сообщили РИА Новости в республиканском ЦИК.

Возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине" на выборах в парламент ЛНР набирает 74,13% голосов. По данным республиканского ЦИК, за "Луганский Экономический Союз" проголосовало 25,16% избирателей. Всего в Народный Совет войдут 50 депутатов.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов считает, что эти выборы имеют большое значение.

"Любые выборы, кто бы на них ни побеждал — это шаг по пути легитимации. Если не формально-юридической, то фактической. Безусловно, такая высокая явка, которая наблюдалась в воскресенье, тоже какую-то лепту внесет. В октябре Верховная рада Украины после долгих трений и подковерной борьбы продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Это было сделано, чтобы торпедировать выборы в республиках. Украина хочет продемонстрировать Западу, что она выполняет свою часть Минских соглашений, то есть продлевает особый статус этих районов и тем самым дает им возможность провести выборы по украинскому законодательству. Но при этом фактически Украина саботирует эти соглашения по всем остальным пунктам, к тому же не прекращает обстрелы и блокады. А Запад делает вид, что, действительно, Киев выполняет свою часть соглашений, и от Донбасса требуют в ответ непроведения выборов, что, конечно же, нелогично", — сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября на фоне продолжающихся в Донбассе боевых действий. Порога явки на них не было. Однако, по данным избиркомов, явка была высокой: в ДНР проголосовали 80,1% избирателей, в ЛНР — 77%.