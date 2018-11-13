КНДР попросила Южную Корею о новой дороге

КНДР просит Южную Корею построить новую дорогу

В межкорейском офисе связи в Кэсоне прошел очередной раунд переговоров по поводу соединения железных и автомобильных дорог Юга и Севера. Несмотря на ожидания, представители Сеула Пхеньяна не смогли согласовать график проверки дорог. По словам источников, Север настаивает на строительстве у себя новой трассы на восточном побережье.

Принципиальные договоренности о соединении железных и автомобильных дорог двух Корей были достигнуты в ходе межкорейского саммита 27 апреля 2018 года. После этого стороны успели в августе провести проверку состояния на западном направлении дорожного покрытия в Северной Корее , которое нуждается в модернизации.

"В ходе этого заседания мы согласовали то, как будем проверять дороги и какие участки. Остальные вопросы решили обсудить позже", — заявил представитель министерства объединения Южной Кореи, комментируя итоги состоявшихся вчера переговоров.

Как стало известно, Юг и Север проверяют два участка дорог: на западном направлении — это полотно от Кэсона до Пхеньяна протяженностью 171 км (линия "Кёнисон"), а на восточном — от Косона до Вонсана длиной 107 км (линия "Тонхэсон").

По словам источников, близких к переговорам, Юг и Север пока не решили, какую точно дорогу на восточном направлении они будут осматривать. Так, КНДР предлагает построить там совершенно новую трассу, тогда как РК хочет осмотреть уже имеющуюся и затем ее модернизировать.

Ранее в южнокорейском правительстве не исключили возможности, что на восточном направлении придется создавать новую дорогу, тогда как на западном хватит лишь модернизации, так как трасса Кэсон — Пхеньян является одним из главных шоссе КНДР и находится, в отличие от восточной дороги, в достаточно неплохом состоянии.

"Есть вероятность, что на линии "Тонхэсон" надо будет строить новую трассу", — заявил министр объединения Чо Мён Гюн, выступая на заседании парламентского Комитета по внешней политики и объединению.

Юг и Север ранее договорились в конце ноября-начале декабря провести официальную церемонию начала процесса соединения железных и автомобильных дорог двух стран. Однако до этого необходимо осмотреть все участки и согласовать, что именно придется сделать.