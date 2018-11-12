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Британия захотела «других» отношений с Россией
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Мэй планирует вновь раскритиковать Россию 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в речи на банкете лорда-мэра Сити в понедельник вечером в очередной раз похвалит "международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил", однако отметит, что Соединенное Королевство открыто возможности построения новых отношений с РФ, говорится во фрагментах текста речи, переданных РИА Новости канцелярией премьера.
В своей прошлогодней речи премьер-министр затрагивала вопрос о "враждебно настроенной России".
"Прошлый год трагическим образом продемонстрировал, что эти угрозы более чем реальны — не только через необдуманное использование химического оружия на наших собственных улицах двумя агентами российской разведки. Но он также доказал нашу готовность отреагировать — и именно так, как я говорила, что мы отреагируем. Вместе с нашими союзниками в ответ на нападение в Солсбери мы скоординировали самую крупную в истории высылку сотрудников российских разведслужб, существенно подорвав разведвозможности России на ближайшие годы", — скажет Мэй, подчеркнув, что "неопровержимые доказательства" позволили Королевской прокурорской службе выдвинуть обвинения против тех, кого Лондон считает исполнителями покушения на Скрипалей — граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
Мэй напомнит о том, что правительство Нидерландов благодаря скоординированным действиям западных спецслужб "сумело предотвратить и вскрыть российские попытки проникнуть и подорвать ОЗХО".
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.
"В этих действиях мы видим результат международного единства и коллективного ответа на данные угрозы", — отметит премьер.
В то же время Мэй подчеркнет, что Великобритания допускает возможность построения других отношений с Россией, при которых будет возможна совместная работа по обеспечению международной стабильности.
"Как я и сказала год назад, не таких отношений с Россией мы хотим. Мы остаемся открытыми другому типу отношений — таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения, подрывающие международные договоренности и международную безопасность, и при которых она будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов СБ ООН. Мы надеемся, что российское государство изберет этот путь. Если так будет, мы ответим соответствующим образом", — говорится в тексте речи.
Значительную часть речи Мэй посвятит тому, что, несмотря на Brexit, Великобритания останется участником международных альянсов и сохранит тесные отношения с партнерами.
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