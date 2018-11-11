Ряд не тот: Трамп отказался пожимать руку Порошенко

Трамп не стал пожимать руку Порошенко в Париже

Президент США Дональд Трамп с безразличием отнесся к присутствию президента Украины Петра Порошенко на торжественных мероприятиях в Париже и не стал пожимать украинскому главе руку. При этом он поприветствовал рукопожатием президента Франции Эммануэля Макрона , канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина

Порошенко находился во втором ряду на торжественной части памятных мероприятий, посвященных 100-летию подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой Мировой войне.

Приветствие Трампа мировых лидеров на основной трибуне у Триуфальной арки показал французский телеканал TF1, ведущий прямую трансляцию с места событий, сообщает ФАН.

При этом на кортеж американского президента перед его прибытием к другим главам государств «напали» активистки украинского движения Femen. Жандармы схватили одну из феминисток, перепрыгнувшую через ограждение и попытавшуюся приблизиться к колонне автомобилей.

«Лживый миротворец!» — выкрикивала девушка на английском языке.

Стоит отметить, что с президентом России Владимиром Путиным американский лидер поздоровался весьма тепло. Они пожали друг другу руки, стоя под парижской Триумфальной аркой, и Путин поднял вверх большой палец, отвечая на вопрос Трампа. Кроме того, российский лидер похлопал американского коллегу по плечу.

Рукопожатия мировых лидеров давно привлекают внимание широкой общественности и СМИ. В 2015 году, сообщает НСН, от украинского телеканала «112 Украина» потребовали вырезать из эфира кадр с рукопожатием президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина на встрече лидеров стран «нормандской четверки» в октябре в Париже.

При подготовке к эфиру в редакцию «112 Украина» поступило большое количество звонков из «аппарата президента и соответствующих спецслужб о недопустимости показа рукопожатия в эфире». Тем не менее, телеканал продемонстрировал этот момент.

Отдельная история — рукопожатия президентов США и Франции. Во время двусторонней встречи в Париже в воскресенье французский глава Эммануэль Макрон, приветствуя президента США Дональда Трампа, сжал его руку так, что она покрылась морщинами.

Ранее Макрон назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «хорошим другом» и подтвердил свои слова, похлопав лидера США по коленке.

Приветствия лидеров Франции и США уже не раз привлекали внимание СМИ. Так, когда Трамп участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии в 2017 году, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты. Ладонь Трампа тогда побелела.

С российским главой у американского президента нет «рукопожатного соревнования», но их отношения отличаются от привычной для высшего эшелона власти сдержанности. Сам президент России после первой встречи с Трампом в 2017 году говорил, что крайне важной чертой американского президента, наличие которой позволяет надеяться на продолжение диалога, является умение слушать.

«Что меня удивило немножко, чего я от него не ожидал и что, я считаю, очень важно для человека, который занимается общественной деятельностью, политикой, — он умеет слушать. Во всяком случае, у нас разговор складывался таким образом. Даже если ему чего-то не нравится или он с чем-то не согласен, задает вопросы, реагирует на аргументы собеседника, это важно. Я считаю, что это положительно. И если у нас так будет диалог идти, то в этом смысле, как вы сказали, в человеческом, есть все шансы надеяться на то, что диалог будет развиваться дальше», — заявлял Путин.

Кроме того, президент России несколько раз давал характеристики Трампу еще даже до их первой встречи. Однако нельзя сказать, что российский президент был многословен на эту тему. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме

Путину даже пришлось поправить журналиста, который в своем вопросе приписал президенту слова, которых он не говорил об американском президенте — якобы во время предвыборной кампании Трампа Путин назвал его «выдающимся, талантливым и чрезвычайно умным человеком».