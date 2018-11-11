Макрон открыл Парижский форум мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в воскресенье в выставочном центре Гранд-аль Парижский международный форум мира. Он обратился с приветственным словом к участникам конференции — главам государств и руководителям неправительственных организаций.

"Мир, в котором мы живем, ослаблен кризисами, дестабилизирующими наше общество", — сказал Макрон. "Это экономический, экологический и климатический кризисы, а также миграционный вызов", — добавил он.

Среди вызовов, которые стоят в настоящий момент перед мировым сообществом, он также назвал угрозы терроризма, распространения химического оружия, киберпреступность. "Мы сталкиваемся с проявлениями расизма, антисемитизма и экстремизма", — добавил французский лидер.

"Сто лет назад мы не смогли обеспечить мир", — сказал президент Франции, напомнив об исторических событиях. "Задача нашего форума состоит в том, чтобы работать над конкретными предложениями по укреплению мира", — подчеркнул он. Макрон предложил сделать форум ежегодным.

Форум, как отмечают организаторы, призван работать над предложениями по снижению международной напряженности. После пленарного заседания конференция продолжит работу в рамках секций. 12-13 ноября здесь будут представлены 120 проектов по линии гражданского общества, от России отобраны два проекта под эгидой российско-французского "Трианонского диалога" — "Гражданский диалог против кризисов" и "Университет комитета гражданских инициатив".