Ещё
Опубликованы последние слова убитого журналиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком

Арабские СМИ опубликовали последние слова журналиста Хашукджи 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © AP Photo / Virginia Mayo
Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.
Как сообщается, последние слова Хашукджи телеканалу сообщил журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман. Слова были записаны на аудио, подтверждающем пытки и смерть журналиста Хашукджи.
"Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", — приводятся его последние слова.
По словам Карамана, на аудиозаписи слышно, что убийство длилось около семи минут. Он добавил, что газета Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс сообщила, что за несколько часов до вылета в Париж Эрдоган подтвердил существование аудиозаписи, подтверждающей пытки и смерть журналиста Хашукджи. Сообщается, что турецкий лидер передал запись представителям Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко взбесил вопрос о рукопожатии Трампа247
Путину удалось пообщаться с Трампом465
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком36
Трамп не стал пожимать руку Порошенко792
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу1079
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
01:26
«Ты что, приемная?»: ученицу прилюдно унизили
Происшествия
00:24
Метод Сталина: ракеты проверят на конструкторах
Наука и техника Статьи
00:40
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
В мире
00:46
Путину удалось пообщаться с Трампом
Политика В мире
02:28
Вена вычислила еще одного русского агента
В мире Статьи
01:01
На Украине вынесли вердикт выборам в Донбассе
В мире Украина
01:31
«Прочь от Москвы!»: Украина не поняла Порошенко
В мире Статьи
01:30
«США создают предлог для новых санкций»
Политика Статьи
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение