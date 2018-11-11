В Париже проходит акция против Трампа

Во французской столице проходит массовая акция протеста, участники которой выступают против политики президента США Дональда Трампа, прибывшего в Париж с трёхдневным визитом.
Об этом информирует BFM.
La manifestation anti-Trump a débuté place de la République à Paris pic.twitter.com/6oIl9R344I— BFMTV (@BFMTV) 11 ноября 2018 г.
В манифестации принимают участие несколько сотен человек. На месте акции развёрнут баннер с надписью «Трамп равно война». Также протестующие принесли большую надувную фигуру, напоминающую Трампа.
Отмечается, что организаторы акции ожидают, что в ней примут участие несколько тысяч человек.
Полицейские усилили меры безопасности в районе площади Республики, где проходит акция протеста.
Ранее Трамп провёл встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.