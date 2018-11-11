Ещё
В Париже проходит акция против Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком

В Париже проходит акция протеста против политики Трампа 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Во французской столице проходит массовая акция протеста, участники которой выступают против политики президента США Дональда Трампа, прибывшего в Париж с трёхдневным визитом.
Об этом информирует BFM.
В манифестации принимают участие несколько сотен человек. На месте акции развёрнут баннер с надписью «Трамп равно война». Также протестующие принесли большую надувную фигуру, напоминающую Трампа.
Отмечается, что организаторы акции ожидают, что в ней примут участие несколько тысяч человек.
Полицейские усилили меры безопасности в районе площади Республики, где проходит акция протеста.
Ранее Трамп провёл встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском: последние новости
Порошенко прокомментировал ситуацию с рукопожатием Трампа МИД Украины назвал бутафорскими выборы в ДНР и ЛНР НАТО не признает выборы в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко взбесил вопрос о рукопожатии Трампа228
Путину удалось пообщаться с Трампом446
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком33
Трамп не стал пожимать руку Порошенко790
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу1079
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
01:26
«Ты что, приемная?»: ученицу прилюдно унизили
Происшествия
00:24
Метод Сталина: ракеты проверят на конструкторах
Наука и техника Статьи
00:40
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
В мире
00:46
Путину удалось пообщаться с Трампом
Политика В мире
02:28
Вена вычислила еще одного русского агента
В мире Статьи
01:01
На Украине вынесли вердикт выборам в Донбассе
В мире Украина
01:31
«Прочь от Москвы!»: Украина не поняла Порошенко
В мире Статьи
01:30
«США создают предлог для новых санкций»
Политика Статьи
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение