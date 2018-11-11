В Париже проходит акция против Трампа

В Париже проходит акция протеста против политики Трампа

Во французской столице проходит массовая акция протеста, участники которой выступают против политики президента США Дональда Трампа , прибывшего в Париж с трёхдневным визитом.

В манифестации принимают участие несколько сотен человек. На месте акции развёрнут баннер с надписью «Трамп равно война». Также протестующие принесли большую надувную фигуру, напоминающую Трампа.

Отмечается, что организаторы акции ожидают, что в ней примут участие несколько тысяч человек.

Полицейские усилили меры безопасности в районе площади Республики, где проходит акция протеста.