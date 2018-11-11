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Порошенко взбесил вопрос о рукопожатии Трампа
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Порошенко ответил на вопрос о рукопожатии Трампа в Париже 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порошенко рассказал, почему Трамп не пожал ему руку. По его словам, в это виновато вранье журналистов, сообщает РИА Новости.
Трамп не поздоровался с Порошенко на церемонии в Париже
Президент Украины Петр Порошенко крайне нервно отреагировал на вопрос репортеров, почему американский лидер не стал обмениваться с ним рукопожатием.
Когда мировые лидеры, собравшиеся сегодня в Париже, покидали Елисейский дворец, журналисты спросили Порошенко, почему Трамп не протянул ему руки на церемонию у Триумфальной арки.
«Все, что вы говорите — это вранье». Все — что говорит русское телевидение», — заявил в ответ Порошенко.
У Триумфальной арки в Париже сегодня прошла торжественная церемония, приуроченная к историческому юбилею — ровно 100 лет назад была завершена Первая мировая война.
Трамп приехал на церемонию и пожал руки лидерам России, Франции и Германии. Порошенко при этом не удостоился внимания главы США.
Ранее сообщалось, что на завтраке в Елисейском дворце мировых лидеров рассадили так, чтобы Путин и и Трамп не смогли пообщаться.
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