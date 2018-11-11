Порошенко взбесил вопрос о рукопожатии Трампа

Порошенко ответил на вопрос о рукопожатии Трампа в Париже

Порошенко рассказал, почему Трамп не пожал ему руку. По его словам, в это виновато вранье журналистов, сообщает РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко крайне нервно отреагировал на вопрос репортеров, почему американский лидер не стал обмениваться с ним рукопожатием.

Когда мировые лидеры, собравшиеся сегодня в Париже, покидали Елисейский дворец, журналисты спросили Порошенко, почему Трамп не протянул ему руки на церемонию у Триумфальной арки.

«Все, что вы говорите — это вранье». Все — что говорит русское телевидение», — заявил в ответ Порошенко.

У Триумфальной арки в Париже сегодня прошла торжественная церемония, приуроченная к историческому юбилею — ровно 100 лет назад была завершена Первая мировая война.

Трамп приехал на церемонию и пожал руки лидерам России, Франции и Германии. Порошенко при этом не удостоился внимания главы США.

Ранее сообщалось, что на завтраке в Елисейском дворце мировых лидеров рассадили так, чтобы Путин и и Трамп не смогли пообщаться.