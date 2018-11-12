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Россию заподозрили в нарушении работы GPS-системы
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В Финляндии заявили о возможной причастности России к сбоям в GPS 

ТК «Звезда» + ещё 9 49 минут назад
В Финляндии проведут расследование возможного вмешательства России в работу навигационных систем GPS, заявил премьер-министр страны Юха Сипиля.
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS в стране.
Как он рассказал в интервью Yle, в Финляндии произошел сбой в GPS во время учений НАТО Trident Juncture. По его мнению, «это послание всем странам, задействованным в маневрах».
«В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — отметил Сипиля, добавив, что у Москвы если для этого средства.
Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным сначала провести расследование сбоя в работе GPS, и только потом озвучивать позицию страны.
«Верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить их источник», — сказал он.
Финские военные зафиксировали сбой в работе GPS в заполярных работах Финляндии на прошлой неделе. Согласно информации Центра авианавигации, там «сигнал GPS был ненадежным», система работала с перебоями 6-7 ноября.
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