Еще одна страна решила обвинить Россию

В Финляндии не исключили, что Россия «сломала» GP во время учений НАТО

Финляндия изучает возможное нарушение работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО , сообщил в воскресенье глава правительства страны Юха Сипиля.

В воскресном интервью финской государственной телерадиокомпании YLE Сипиля отметил, что, возможно, в нарушении работы GPS в стране прослеживаются действия России . При этом расследование нарушений еще не закончено.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября.

В пятницу YLE сообщила, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия.

"Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия", — отметил Сипиля, добавив, что расследование данных нарушений еще не завершено.

В пятницу глава МИД Финляндии Тимо Сойни пообещал расследовать возможное нарушение GPS на севере страны. К расследованию подозрений призвал глава комитета по иностранным делам парламента Матти Ванханен и глава комитета по обороне Илкка Канерва . В министерстве обороны Финляндии отказались от комментариев.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.