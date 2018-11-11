Еще одна страна решила обвинить Россию

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В Финляндии не исключили, что Россия «сломала» GP во время учений НАТО 

РИА Новости + ещё 4 31 минуту назад
Финляндия изучает возможное нарушение работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО, сообщил в воскресенье глава правительства страны Юха Сипиля.
В воскресном интервью финской государственной телерадиокомпании YLE Сипиля отметил, что, возможно, в нарушении работы GPS в стране прослеживаются действия России. При этом расследование нарушений еще не закончено.
Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября.
В пятницу YLE сообщила, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия.
"Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия", — отметил Сипиля, добавив, что расследование данных нарушений еще не завершено.
В пятницу глава МИД Финляндии Тимо Сойни пообещал расследовать возможное нарушение GPS на севере страны. К расследованию подозрений призвал глава комитета по иностранным делам парламента Матти Ванханен и глава комитета по обороне Илкка Канерва. В министерстве обороны Финляндии отказались от комментариев.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.
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